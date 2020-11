Calciomercato Juventus, sfuma il grande ritorno | Scambio stellare in Spagna!

La Juventus aveva programmato un grande ritorno, ma l’affare sembra sfumato visto che i due top club lavorano per uno scambio

La Juventus è alla ricerca di nuovi top player per alzare il livello della rosa di Andrea Pirlo, che in queste prime settimane di campionato ha sofferto parecchio. Il club bianconero aveva pensato a un grande ritorno per il centrocampo, ma le cose non sembrano andare per il verso giusto. Il giocatore per il quale la Juve farebbe follie è Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Pogba al Real Madrid in uno scambio

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘DefensaCentral.com‘, molto vicino alle vicende del Real Madrid, i Blancos potrebbero a breve concludere uno scambio con il Manchester United: Paul Pogba al Real e Varane coi Red Devils. Il difensore centrale non sta vivendo un buon periodo in Spagna e potrebbe approdare in Premier, nonostante Perez e Zidane puntino molto su di lui.

Allo stesso tempo, però, l’allenatore francese vuole a tutti i costi Pogba, sul quale c’è da tempo la Juventus. Una sfida che i bianconeri potrebbero perdere, visto che il Real Madrid ha serie intenzioni di rinforzare la rosa, cosa che non ha fatto l’estate scorsa.

