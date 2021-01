Calciomercato Juventus, assalto a van de Beek | Lo porta de Ligt

La Juventus potrebbe valutare il grande colpo dalla Premier League nel prossimo futuro sul calciomercato. Scopriamo di chi si tratta e il ruolo di de Ligt nella trattativa

Il prossimo mercato di gennaio sarà decisamente ristretto per tutte le big, a causa delle ristrettezza causate dal Covid-19. La Juventus, però, nei prossimi mesi potrebbe tentare di portare a termine un grande colpo proveniente dalla Premier League. Il reparto in cui Andrea Pirlo vorrà incidere maggiormente a lungo termine sembra essere il centrocampo e in tal senso, la dirigenza potrebbe aver trovato il nome giusto.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo o cessione | A febbraio nuovo tentativo

Calciomercato Juventus, occhio a van de Beek: de Ligt aiuta Paratici

Il profilo giusto potrebbe essere quello di Donny van de Beek. Il centrocampista è letteralmente esploso con la maglia dell’Ajax nelle passate stagioni, per poi passare a suon di milioni in Premier League con il Manchester United. Ora, però, il talento fa fatica a imporsi del tutto con i Red Devils e a trovare la titolarità fissa. Per questo, la Juventus potrebbe entrare pesantemente in gioco e sfruttare anche la presenza del connazionale de Ligt a Torino. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro.