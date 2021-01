Calciomercato Juventus, idea dal Bayern Monaco | Colpo Goretzka: i costi

Idea per la Juventus a centrocampo: colpo Leon Goretzka, che non ha ancora rinnovato il suo contratto col Bayern Monaco

La Juventus sta avviando un processo di ringiovanimento della rosa. L’obiettivo di Fabio Paratici, dalla scorsa estate, è quello di liberarsi dei calciatori troppo ‘esperti’ e acquistare nuove leve o giocatori nel pieno della maturità calcistica. A centrocampo l’anno scorso sono andati via Matuidi e Pjanic, ed è solo questione di tempo prima che anche Khedira lasci il club bianconero. Le idee per rinforzare la zona mediana sono tante, e una di queste è rappresentata da Leon Goretzka del Bayern Monaco. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

Juventus, l’idea per il centrocampo è Goretzka

Con la maglia del Bayern Monaco, Leon Goretzka si è affermato come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Il tedesco era arrivato a parametro zero dallo Schalke 04 nel luglio 2018, e aveva firmato un contratto quadriennale. Il rinnovo non è ancora arrivato, dunque è attualmente in scadenza nel giugno 2022 e per la Juventus si tratta di un’occasione per la prossima estate.

I costi, comunque, sono molto alti: a un anno dalla scadenza, infatti, il Bayern Monaco potrebbe chiedere almeno 50 milioni di euro per privarsi di Goretzka. Il rendimento del tedesco -che può giocare anche in posizione più avanzata- ha senza dubbio influito sulla sua valutazione. Per la Juventus sarebbe un super colpo, ma bisogna giocare d’anticipo visto il possibile rinnovo.