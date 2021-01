Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Juventus: accelerata e contatti in corso con il sostituto della ‘Joya’

La Juventus è già al lavoro su quello che, a gennaio, potrebbe essere tra i colpi di spicco del calciomercato invernale. In tal senso, pare sempre più lontano da Torino il futuro di Paulo Dybala: l’argentino, in scadenza nel 2022, è destinato a dire addio.

Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti: sprint per l’erede

Paulo Dybala e la Juventus, la prossima estate, con ogni probabilità separeranno le loro strade. L’argentino è in scadenza contrattuale nel giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo ormai da alcune settimane.

In tal senso, la dirigenza bianconera è già al lavoro per il sostituto dell’ex Palermo: Papu Gomez. L’ormai ex capitano dell’Atalanta, scaricato da Gasperini e dalla proprietà nerazzurra, dirà addio già a gennaio e la pista che porta alla squadra di Pirlo si fa sempre più calda.

Nuovo incontro tra la Juventus e gli agenti dell’attaccante, gli stessi di Rovella, che la dirigenza ha strappato alla concorrenza pochi giorni fa. Un’accelerata, dunque, che può anticipare le altre squadre interessate a Gomez che pare sempre più vicino a vestire la maglia bianconera.