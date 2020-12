Calciomercato Atalanta, ‘Papu’ Gomez resta in Serie A | Le cifre

Il futuro del Papu Gomez è in bilico ma anche in caso di addio dall’Atalanta potrebbe restare in Serie A: le cifre dell’operazione

Non è un momento semplice quello che sta vivendo il Papu Gomez, che dopo anni straordinari con l’Atalanta è in conflitto con la società o forse solo con l’allenatore e per tale ragione questo potrebbe essere il suo ultimo mese in quel di Bergamo.

Il suo post su Instagram degli scorsi giorni sa di addio anche se quest’oggi il club lo ha convocato per la sfida contro la Juventus. Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più ma probabilmente il Papu non è mai stato così lontano dai nerazzurri come in questo momento.

Calciomercato, rivelazione su Gomez: “Appetito anche dalle grandi di Serie A: via per 15 milioni”

In passato Gomez ha rifiutato anche offerte importanti per vivere una nuova avventura con l’Atalanta, ma in questa sessione di mercato di gennaio l’epilogo potrebbe essere diverso. Su di lui, secondo il giornalista Giancarlo Padovan, potrebbero esserci anche le grandi squadre di Serie A come Inter e Milan. Ecco le sue parole:

“Gomez a gennaio non sarà più un calciatore dell’Atalanta. Vorrebbero 15 milioni di euro, il giocatore vorrebbe andare via gratis, intesa a metà strada. Appetito da grandi squadre, anche del nostro campionato”.

In questa stagione Gomez è partito alla grande con 4 reti realizzate nelle 9 gare disputate fin qui in Serie A.