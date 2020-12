Calciomercato, dalla Serie A il vice-Lukaku | Si offre all’Inter

A gennaio l’Inter punta a rinforzare l’attacco di Antonio Conte con un nuovo vice Lukaku di esperienza. Il mirino è puntato in casa Napoli

Caccia aperta al vice Lukaku in casa Inter. Il gigante belga di Antonio Conte sta vivendo un inizio di stagione da sogno nel quale sta confermando una grandissima continuità dal punto di vista realizzativo come testimoniano le 13 reti in 15 apparizioni stagionali tra campionato e Champions League. Numeri che chiariscono l’importanza del calciatore negli schemi tattici dell’allenatore salentino, che in rosa non sembra avere un attaccante con caratteristiche simili, al netto del giovane Pinamonti. A gennaio quindi Marotta e soci dovrebbero tornare in sede di mercato per provare a regalare a Conte un’alternativa d’esperienza allo stesso Lukaku per allargare le rotazioni. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, lo strano caso di Matias Vecino | Che fine ha fatto l’uomo dei gol Champions?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Dybala torna nel mirino | Scambio più soldi sul piatto

Calciomercato Inter, Llorente si offre in attacco: concorrenza Samp

Oltre al nome del solito Giroud in casa Inter potrebbe tornare presto in auge il profilo di Fernando Llorente, attaccante spagnolo ormai fuori dai progetti del Napoli. Lo stesso centravanti basco, attualmente seguito soprattutto dalla Sampdoria, potrebbe offrirsi al club di Suning per andare a colmare il vuoto presente nella rosa di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio ‘anti-Inter’ | Cifre e dettagli

L’accordo con i liguri tarda ad arrivare, nonostante la pista sia maggiormente concreta. Llorente infatti dal canto suo sarebbe pronto a chiedere un contratto di sei mesi con relativa opzione per la prossima stagione. L’Inter potrebbe ponderare l’idea nonostante la concorrenza dei blucerchiati.