Calciomercato, tegola per il Milan | Simakan KO: fuori due mesi

Un brutto infortunio potrebbe condizionare inevitabilmente il calciomercato del Milan. Uno degli obiettivi del club rossonero dovrà stare fuori per diverso tempo. Di seguito tutti i dettagli

Mohamed Simakan è da diverse settimane il primo obiettivo per la difesa del Milan. Il centrale, nonostante alcune smentite arrivate ieri sera, sarà costretto a stare fuori per due mesi per un infortunio al ginocchio. Di seguito il comunicato dello Strasburgo: “Simakan ha effettuato gli esami medici nella giornata lunedì. Dovrà ora sottoporsi ad un’artroscopia che lo terrà necessariamente lontano dal campo per un periodo di circa due mesi”. Tegola per il centrale e per il mercato rossonero.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, permanenza incerta | Dall’Olanda l’alternativa

Calciomercato Milan, Simakan costretto ai box: il piano di Maldini

Un KO che sicuramente non ci voleva e che potrebbe cambiare i piani sul mercato del Milan. Il difensore centrale è da mesi nel mirino dei rossoneri. Abile a giocare sia da centrale puro che da terzino destro e con una grande prospettiva di carriera, sembrava il profilo ideale per completare la rosa di Stefano Pioli. Vedremo ora se la dirigenza deciderà di portare a termine l’affare o punterà su nomi subito pronti.