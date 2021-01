Calciomercato Inter, ipotesi Aguero | Sostituisce Sanchez

L’Inter per l’attacco potrebbe puntare su Aguero, ma c’è da valutare la concorrenza del Barcellona e la posizione di Sanchez

L’Inter vorrebbe acquistare un attaccante visti i problemi del reparto offensiva se manca Romelu Lukaku. Il tandem ‘leggero’ Lautaro-Sanchez ha finora deluso le aspettative, dunque Marotta è al lavoro per mettere a disposizione di Conte un’altra punta. Tanti sono i profili valutati, soprattutto dopo la bocciatura di Andrea Pinamonti, che probabilmente lascerà i nerazzurri già in questa finestra di mercato. Il nome più suggestivo in casa Inter sembra Sergio Aguero, in scadenza con il Manchester City.

Inter, suggestione Aguero gratis

Aguero ha il contratto in scadenza tra sei mesi con il Manchester City e difficilmente rinnoverà il contratto. Guardiola sta dimostrando di poter fare a meno dell’argentino, che a giugno compirà 33 anni. Per l’Inter potrebbe rappresentare una soluzione, soprattutto in caso di addio di Sanchez. Il cileno percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, una cifra che verrebbe destinata al Kun per convincerlo ad accettare il club nerazzurro.

Tuttavia, la concorrenza è molto alta: secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, il Barcellona è seriamente intenzionato a offrire un contratto ad Aguero. El Kun al momento è in quarantena per essere stato a contatto con un positivo al Covid-19 e questa stagione ha disputato pochissime partite.