Calciomercato Juventus, il Real Madrid chiede Danilo | Rifiuto secco!

Andrea Pirlo ha trovato in Danilo un ottimo elemento per la Juventus: occhio però al Real Madrid, alla ricerca di un terzino

Il titolare della fascia destra della Juventus è Danilo, che Andrea Pirlo apprezza molto anche per la sua duttilità. Il brasiliano, infatti, questa stagione è stato utilizzato anche come difensore centrale. Chiaramente il suo ruolo naturale è quello di terzino e le sue spiccate doti in fase offensiva ne fanno uno dei migliori della Serie A. Contro il Sassuolo è arrivato anche il primo gol in campionato. La Juve ha le idee chiare sul suo futuro, ma deve guardarsi intorno da eventuali interessamenti.

Juventus, il Real Madrid su Danilo

Il Real Madrid in estate probabilmente perderà Lucas Vazquez sulla corsia destra. L’esterno spagnolo -che può giocare anche da terzino- è in scadenza di contratto tra sei mesi, ma non solo. Anche Alvaro Odriozola probabilmente andrà via e vista la cessione in estate di Hakimi, le Merengues si ritroveranno col solo Carvajal sulla destra, vittima di diversi problemi fisici.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Zidane avrebbe chiesto a Florentino Perez di acquistare un nuovo terzino destro, oltre a un sostituto di Marcelo e a un difensore centrale. Una soluzione sulla destra che il club madridista potrebbe trovare in Danilo, che tra l’altro è un ex. Un ritorno in grande stile, ma bisogna fare i conti con la Juventus. Il club bianconero, infatti, non ha intenzione di lasciar partire il brasiliano.