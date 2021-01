Calciomercato Milan, virata su Kabak | Occhio allo scambio

I piani sul calciomercato per il Milan potrebbero cambiare dopo gli ultimi avvenimenti. Lo scambio in Bundesliga avanza: occhio al nome caldo per i rossoneri

Il Milan ha un chiaro obiettivo per il mercato di gennaio: rinforzare la difesa con un profilo futuribile e che possa garantire ulteriore stabilità al reparto arretrato. I rossoneri sono stati forti per diversi mesi su Mohamed Simakan. Il centrale dello Strasburgo era il preferito di Paolo Maldini si per la struttura fisica che per la duttilità nel reparto arretrato. E’ inoltre un profilo di grande prospettiva. L’infortunio al ginocchio accusato dal difensore potrebbe, però, cambiare i piani dei rossoneri. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, chiusa la cessione | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Milan, scambio per Kabak: nuovo scenario per Maldini

Da Simakan al ritorno su Ozan Kabak. Il centrale dello Schalke 04 potrebbe improvvisamente tornare in pole position per la retroguardia rossonera. La sua valutazione complessiva si attesta tra i 18 e i 22 milioni di euro. Il difensore potrebbe arrivare a Milano attraverso uno scambio. Rade Krunic, valutato sui 6-8 milioni di euro potrebbe rientrare nell’affare. La trattativa potrebbe decollare per 12-15 milioni più il centrocampista ex Empoli. Vedremo se il colpo si concretizzerà a breve.