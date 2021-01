Il Milan ha ufficializzato con un comunicato la cessione a titolo temporaneo del difensore brasiliani Leo Duarte al Basaksehir

Il calciomercato di gennaio inizia con delle uscite per il Milan. Il primo a salutare è Leo Duarte, difensore brasiliano che non è mai entrato nelle grazie di Stefano Pioli, lo dimostrano le 3 presenze tra campionato e coppe. La società ha deciso di girarlo in prestito per permettergli di giocare con continuità e per snellire la rosa.

Calciomercato Milan, il comunicato su Duarte | Destinazione Turchia

Leo Duarte va in prestito in Turchia, al Basaksehir. Il Milan ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto attraverso un comunicato ufficiale:”AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

Il vero obiettivo dei rossoneri rimane il difensore centrale ma la situazione economica attuale non permette grandi follie nel mercato di gennaio. Le piste che portavano in Bundesliga e in Ligue 1 sono state temporaneamente congelate. L’ultima idea di Maldini riguarda Lutsharel Geertruide, difensore olandese classe 2000 del Feyenoord. Intanto il Milan ha ufficializzato la cessione di Duarte e presto potrebbe arrivare anche quella di altri giocatori che hanno trovato poco spazio fino a questo momento.