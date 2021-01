L’Inter potrebbe privarsi di Arturo Vidal a giugno e liberarsi del suo pesante ingaggio, alla luce del suo scarso rendimento. Ipotesi rivoluzione a centrocampo

Il bilancio di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter sino a questo momento non è certamente positivo. Antonio Conte lo ha fortemente voluto in estate dopo averlo inseguito sin dal suo arrivo in nerazzurro e dopo un anno è riuscito a strapparlo al Barcellona. I due avevano vinto insieme alla Juventus e Vidal ha rappresentato l’uomo in più per il tecnico salentino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il PSG insiste | È il primo obiettivo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinnovo o cessione | A febbraio nuovo tentativo

Sono passati 6 anni dalla sua esperienza in bianconero e il cileno sembra aver perso lo smalto di un tempo, sopratutto in zona gol. Ancora nessuna rete quest’anno con la maglia nerazzurra per il centrocampista ex Bayern Monaco e prestazioni poco convincenti che hanno contribuito negativamente anche all’eliminazione dalla Champions League. L’Inter ha voluto fortemente Vidal per dare quella qualità e soprattutto quella esperienza in più che serviva alla squadra, ma fino ad oggi tutto questo non è avvenuto e la società si ritrova con un ingaggio piuttosto pesante a bilancio, in un momento complicato dal punto di vista finanziario.

Calciomercato Inter, Vidal via a giugno | Virata su Locatelli, Paredes e non solo

La società a giugno potrebbe terminare la sua avventura con Antonio Conte e di conseguenza non è esclusa la possibilità che possa privarsi anche di Arturo Vidal, liberandosi di un ingaggio piuttosto alto, ben 7 milioni di euro. Marotta e Ausilio stanno pensando di puntare su profili più giovani e con ingaggi meno costosi: tra le ipotesi più concrete c’è quella che porta a Manuel Locatelli, classe ’98, inseguito da tempo anche dalla Juventus. Nell’affare col Sassuolo rientrerebbero due giovani nerazzurri, Esposito e Agoumé, di rientro dal prestito.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, beffa dall’Inghilterra | Rossoneri superati!

Un altro nome accostato da diverso tempo all’Inter è quello dell’ex Roma Leandro Paredes. L’argentino era stato inserito nell’ipotetico scambio con Eriksen ma potrebbe diventare nerazzurro a prescindere dal futuro del danese visto il suo abbordabile ingaggio, più a giugno che a gennaio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, indizio sull’obiettivo | Colpo ad un passo

Un’altra idea che la società nerazzurra sta valutando è quella che porta a Georgino Wijnaldum che attualmente percepisce circa 4,5 milioni netti a stagione. L’olandese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Liverpool e potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno. Certamente il futuro di Vidal potrebbe essere lontano da Milano dando il via libera ad una rivoluzione a centrocampo verso profili più giovani ed economici.