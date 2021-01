L’indizio più importante per il Milan in chiave calciomercato arriva dal campo: il calciatore va in tribuna e si avvicina ai rossoneri

Torna subito alla vittoria il Milan, che dopo la sconfitta contro la Juventus conquista i tre punti battendo il Torino per 2-0, grazie ai gol di Leao e Kessie al primo tempo. Nella partita di ieri sera però, oltre ad una grande risposta dei rossoneri, anche l’indizio di calciomercato arriva dal campo. Infatti tra le fila della squadra di Giampaolo non scende in campo e non va nemmeno in panchina il centrocampista Soualiho Meite, nonostante fosse nella lista dei convocati. Il Francese classe 1994 dei granata è da tempo un obiettivo del Milan, che proprio ieri potrebbe aver fatto passi in avanti con il Torino per l’acquisto del centrocampista, con tanto di prova che arriva dalla mancata presenza del calciatore nella partita. Dunque il primo rinforzo per Stefano Pioli sembrerebbe vicino ad arrivare, così da rinforzare la zona centrale del campo che ieri ha visto l’infortunio di Sandro Tonali.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, tentativo in Serie A | Proposto lo scambio!