In casa Inter continuano ad essere ai minimi termini i rapporti tra calciatore e tecnico: il PSG lo pone come primo obiettivo

Big match alle 12:30 molto importante per l’Inter contro la Roma, che sarà un vero e proprio test dove serviranno i tre punti per mantenere il ritmo del Milan e conservare il secondo posto, insidiato proprio dai giallorossi. Nel frattempo in chiave calciomercato i nerazzurri continuano ad avere sulla lista dei partenti Christian Eriksen. Sulle sue tracce c’è il PSG.

Calciomercato Inter, Pochettino sicuro: Eriksen obiettivo principale

Il calciomercato dell’Inter potrebbe girare attorno al nome di Christian Eriksen. Il centrocampista danese infatti da quando è arrivato in nerazzurro non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio talento, complice un rapporto con Antonio Conte che non è mai decollato. Per questo motivo ora l’ex Tottenham è in cima alla lista dei possibili partenti, con un club sempre più intenzionato a prenderlo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il centrocampista interista sarebbe l’obiettivo principale del calciomercato invernale del PSG. A volerlo fortemente è il suo ex allenatore Mauricio Pochettino, che ora è alla guida del club parigino, e che avrebbe messo il suo acquisto davanti ad altri nomi come quello di Dele Alli. Dunque potrebbe arrivare presto l’assalto dei francesi per Eriksen, sempre pronto con le valigie in mano.