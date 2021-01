Il calciomercato dell’Inter può vedere, la prossima estate, un clamoroso scambio per l’erede di Handanovic: cifre e dettagli

Samir Handanovic è finito nell’occhio del ciclone, viste le ultime prestazioni, con l’Inter che starebbe già cercando l’erede dell’estremo difensore sloveno. In vista del prossimo calciomercato estivo, può arrivare un’intrigante offerta di scambio direttamente da Madrid: i dettagli.

Calciomercato Inter, post Handanovic ‘grazie’ a Lautaro

L’Inter programma un colpo di spessore tra i pali. Con Handanovic criticato per le sue recenti prestazioni, è caccia aperta all’erede dello sloveno. L’occasione giusta può arrivare da Madrid, sponda Real, dove il rapporto tra Courtois e Zidane potrebbe incrinarsi in vista di giugno.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il portiere belga, già accostato in passato all’Inter, non starebbe convincendo l’allenatore del Real che in ‘Copa del Rey’ gli ha preferito Lunin ed è scettico sui comportamenti extracalcistici dell’ex Chelsea. Ecco dunque che il Real Madrid potrebbe tornare all’assalto di Lautaro Martinez.

Per arrivare al ‘Toro’, già nel mirino del Manchester City per giugno, si pensa ad uno scambio proprio con Courtois, alla pari, vista la valutazione dei due big di circa 65-70 milioni di euro. Il post Handanovic, dunque, può arrivare da Madrid: Lautaro nel mirino di Zidane, Courtois per convincere Marotta.