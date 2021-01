Calciomercato, rottura tra Rakitic e Lopetegui | Occhio a due big

La situazione di un big potrebbe cambiare totalmente il suo futuro sul calciomercato, con Inter e Juventus alla finestra. Di seguito le ultime novità in vista dei prossimi mesi

Inter e Juventus restano attente a tutti gli affari più interessanti sul mercato. Uno di questi potrebbe portare a Ivan Rakitic. Il centrocampista ha fatto le fortune del Barcellona negli ultimi anni, ma, finito il ciclo in blaugrana, è tornato al Siviglia. Nel club spagnolo, però, secondo quanto riportano dalla Spagna e in particolare ‘AS’, la situazione non sarebbe idilliaca. Di seguito gli ultimi aggiornamenti e le novità per il suo futuro.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, finalmente arriva Zidane | Lo convince il difensore

Calciomercato Inter e Juventus, occhio al nome di Rakitic per l’estate

Il profilo di Rakitic potrebbe, dunque, tornare in auge per Inter e Juventus nei prossimi mesi. Il centrocampista avrebbe dei rapporti piuttosto tesi con l’attuale tecnico Julen Lopetegui e il futuro dell’ex Barcellona potrebbe tornare in bilico. In vista della prossima estate, occhio, quindi a un possibile approdo in Serie A, con Inter e Juventus che potrebbero puntare sulla sua qualità e esperienza. Il contratto del centrocampista con il Siviglia scadrà a giugno 2024.