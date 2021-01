Mario Mandzukic è sempre più vicino a tornare in campo: il croato, attualmente svincolato, è accostato da tempo alle big di Serie A

La sessione invernale di calciomercato ha aperto da pochi giorni i battenti ed i nomi, per i club di tutta Europa, si moltiplicano con il passare delle ore. Tra i profili più ambiti vi è sicuramente Mario Mandzukic, attualmente svincolato, per il quale sembra ormai delineato il futuro.

Calciomercato, assalto a Mandzukic: i dettagli

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, Mario Mandzukic sembra sempre più lontano dal ritorno in Serie A. Il centravanti croato, 34 anni, è svincolato dopo l’avventura con l’Al-Duhail. Mandzukic, per il quale Juventus, Inter e Milan hanno fatto negli ultimi mesi più di un pensiero, pare destinato ad accasarsi altrove.

Il prossimo club dell’ex Juventus, infatti, potrebbe essere il Besiktas. La dirigenza turca sta spingendo per tesserare il centravanti che, dopo soli sei mesi in Qatar, può tornare in Europa. Il club bianconero ci aveva già provato in estate.

Adesso, quindi, sembra il momento giusto per vedere Mario Mandzukic con la maglia del Besiktas: niente Milan, Inter o Juventus nel destino dell’ex Bayern.