Il pilastro di Pioli nel mirino dei top club europei: assalto a giugno, l’erede dell’algerino è già in Italia

Nonostante la sconfitta nel big match di San Siro contro la Juventus, il Milan di Stefano Pioli si prepara, in piena emergenza, ad affrontare il Torino dell’ex Giampaolo. Dal campo al calciomercato, la dirigenza rossonera potrebbe dover dire addio ad Ismael Bennacer: l’erede dell’ex Empoli è già in Italia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, due svincolati per Maldini | Ecco i nomi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Zidane ci ripensa | Milan e Roma in allarme

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, addio Bennacer: erede in Serie A

Ci avevano già provato, senza successo, nella scorsa sessione di mercato. Adesso le big europee ripartono all’attacco per Ismael Bennacer, valutato in vista del prossimo calciomercato estivo, ben 50 milioni. La clausola rescissoria che lega il centrocampista classe ’97 al ‘Diavolo’ è alla portata di Psg e Real Madrid, in primis, che hanno da tempo messo Bennacer in cima alla lista dei rinforzi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In caso di partenza del 23enne, Maldini avrebbe già puntato Gonzalo Villar della Roma, già accostato anche alla Juventus. Il giovane spagnolo, arrivato a gennaio dall’Elche per 4 milioni, dopo 20 presenze e 1062′ in campo con Fonseca ha raggiunto una valutazione di almeno 18-20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber low cost | Chance per l’ex Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo più lontano | Scelta la Bundesliga

Per età (22 anni) e costi complessivi, il classe ’98 rappresenta il profilo ideale per la linea verde dettata da Elliott.