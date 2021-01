Pinamonti è vicino al Benevento ma l’Inter potrebbe cambiare i suoi piani e imbastire uno scambio con un club di Bundesliga

L’Inter ha evidenziato anche nella partita di ieri contro la Sampdoria la necessità di un centravanti che possa far rifiatare Lukaku in certe partite. Le alternative di Antonio Conte in attacco sono limitate e spesso si è trovato costretto a inserire Perisic nel ruolo di attaccante. Chi avrebbe dovuto essere il vice-Lukaku è Andrea Pinamonti che, però, non è riuscito a trovare spazio in questo inizio di stagione: 3 sole presenze, da subentrato, tra campionato e Champions League.

Con tutta probabilità Pinamonti verrà girato in prestito nel calciomercato di gennaio. Diverse squadre di Serie A sono sulle tracce dell’attaccante classe ’99, tra cui il Benevento e il Bologna. Pinamonti ha sostituto Esposito ma non ha inciso come la società si aspettava e potrebbe anche essere inserito in un clamoroso scambio con un club di Bundesliga.

Calciomercato Inter, scambio Pinamonti-N’Dicka | Milan e Juventus insidiano

Sono arrivati apprezzamenti per Andrea Pinamonti anche fuori dall’Italia: in Germania l’allenatore dell’Eintracht Francoforte, Adolf Hutter che non ha nascosto il suo interesse nei confronti del centravanti nerazzurro. L’Inter potrebbe valutare concretamente l’ipotesi di inserire Pinamonti in una trattativa con l’Eintracht. In cambio la società interista vorrebbe Evan N’Dicka, difensore centrale francese classe ’99, adattabile anche da terzino sinistro. Il giocatore non sta trovando tanto spazio in questo inizio di stagione, complici diversi problemi fisici.

E’ un profilo che l’Inter sta studiando e potrebbe decidere di puntare su di lui qualora decidesse di lasciar partire Pinamonti che, però, gradirebbe maggiormente rimanere in Italia e il Benevento appare la destinazione più probabile, oltre che la più gradita dal calciatore. Sul difensore francese, però, non c’è solo l’occhio vigile dell’Inter, bensì anche quello di Milan e Juventus che punterebbero su un prestito con diritto di riscatto. Su N’Dicka c’è anche l’interesse di club di Premier League e del Lipsia. La richiesta dell’Eintracht è di circa 20 milioni di euro, cifra attualmente fuori portata per l’Inter che, però, potrebbe sfruttare il concreto interesse di Hutter per Pinamonti per mettere in piedi uno scambio piuttosto interessante.