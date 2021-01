Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi a centrocampo. I rossoneri potrebbero pensare al profilo di Sidnei Tavares, talento del Leicester City in scadenza di contratto sul taccuino anche della Juventus di Fabio Paratici. Il giocatore portoghese è un classe 2001

Il Milan continua a cercare il rinforzo giusto in sede di calciomercato per regalare a Stefano Pioli un nuovo centrocampista per migliorare la rosa, attualmente al primo posto in classifica nonostante la sconfitta interna contro la Juventus di Andrea Pirlo. Proprio con i bianconeri, il Diavolo potrebbe sfidarsi di nuovo per un talento del calcio portoghese che veste attualmente la maglia del Leicester City Under 23.

Stiamo parlando di Sidnei Tavares, centrocampista centrale classe 2001. Il giocatore lusitano, con una presenza nella nazionale Under 19, secondo i media inglesi sarebbe infatti seguito dalla Vecchia Signora, a caccia di talenti per ringiovanire la rosa.

Calciomercato Milan, i rossoneri provano il sorpasso per Tavares!

Anche il Milan potrebbe fare un tentativo per Sidnei Tavares. Il giocatore portoghese, che non ha ancora debuttato con la prima squadra allenata da Brendan Rodgers, sarebbe infatti il profilo giusto per la rosa guidata da Stefano Pioli.

I rossoneri infatti, potrebbero tentare il sorpasso ai danni della Juventus per assestare un colpo che darebbe nuova linfa al centrocampo del Diavolo e garantirebbe la presenza di un nuovo giovane di assoluto talento. Oltre al Milan ed alla Vecchia Signora, occhio agli altri top club europei che, visto il contratto in scadenza di Tavares, hanno fiutato l’occasione.