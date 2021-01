Il calciomercato dell’Inter può vedere l’assalto al top player già nelle prossime settimane: ecco il sostituto di Sanchez

In attesa di scendere in campo per la trasferta contro la Sampdoria, l’Inter di Antonio Conte si appresta a candidarsi come una delle protagoniste del calciomercato invernale. Una sessione, quella di gennaio, all’insegna del ‘risparmio’, vista la feroce crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus. In tal senso, la dirigenza nerazzurra è pronta ad andare all’assalto di un nuovo attaccante: Sanchez può far spazio al top player.

Calciomercato Inter, colpo Depay: il piano di Marotta

Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, la sorpresa per l’attacco nerazzurro potrebbe chiamarsi Memphis Depay. La punta olandese guadagna circa 5 milioni netti all’anno ed è in scadenza il 30 giugno con il Lione. L’addio, ormai certo, può essere anticipato già nelle prossime settimane, a gennaio. Con l’Inter che, in attesa di incassare dalle uscite, può provare a regalare a Conte a gennaio il cartellino dell’ex Psv.

Sanchez ha deluso le aspettative ed il sostituto può dunque arrivare dalla Ligue 1. Alla finestra rimane il Barcellona ma la profonda crisi economica che ha colpito il club catalano lancia in primo piano la pista interista, con il cartellino di Depay, accostato anche a Milan e Juventus, valutato solo 10 milioni.

L’Inter dovrà vendere, però, prima di provare a portare l’attaccante 26enne a San Siro: dalle cessioni, infatti, arriverà il tesoretto da reinvestire sul bomber del Lione che in stagione ha collezionato 17 presenze con 8 reti e 4 assist vincenti.