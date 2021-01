L’Inter è pronta a stringere per il colpo richiesto da Conte in attacco: Lukaku alleato, c’è il via libera

La fragorosa vittoria sul Crotone per rimanere in scia del Milan primo in classifica. L’Inter apre il 2021 nel migliore dei modi e continua a lavorare ad un colpo di spessore per completare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte: via libera nel calciomercato invernale per il bomber dalla Premier.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bocciatura e nuovo centrocampista | Doppia idea ‘alla Kante’

LEGGI ANCHE >>>Inter, Marotta sul calciomercato | Arriva l’annuncio!

Calciomercato Inter, via libera Origi: i dettagli

L’Inter sembra avvicinarsi a grandi parsi al colpo Divock Origi. L’attaccante del Liverpool, stando a quanto riportato dai media inglesi, potrebbe approdare in nerazzurro come quarto attaccante già a gennaio. Il Liverpool, infatti, avrebbe ammorbidito la sua posizione sulla cessione del belga aprendo al prestito nelle prossime settimane.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

A favorire l’approdo del classe ’95 alla corte di Conte, potrebbe esserci un alleato inatteso. Si tratta di Romelu Lukaku, connazionale e compagno di Origi insieme al quale ha giocato in più occasioni vestendo la maglia del Belgio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nuovo assalto del Bayern | Addio immediato

LEGGI ANCHE >>>Inter, Lukaku va KO contro il Crotone | Le condizioni dell’attaccante

In questa stagione con ‘Reds’, il 25enne ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Klopp: solo 8 presenze, con 1 rete ed 1 assist per l’ex Lille per il quale l’approdo all’Inter pare una soluzione sempre più probabile.