Intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Crotone, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato invernale del club meneghino

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal match tra i nerazzurri ed il Crotone. Nei pensieri del dirigente nerazzurro il calciomercato, con la sessione invernale che riaprirà ufficialmente nella giornata di domani: ecco le sue parole.

Calciomercato Inter, Marotta allo scoperto: le sue parole

Si parte dalle voci di un possibile cambio di proprietà. Marotta è perentorio: “Garantisco che l’ambizione resta ed il comunicato esplicito del presidente Zhang ha smentito ogni tipo di cessione del pacchetto di maggioranza”.

Sul mercato, il dirigente interista lancia l’allarme: “Si tratta di dinamiche che tutti i club stanno vivendo, le linee guide per il mercato sono già state delineate e non ci consentiranno di fare investimenti rilevanti, a causa dei mancati introiti per il Covid”.

Marotta ha poi concluso: “Credo che l’Inter, come altri club, non farà grandi operazioni. La prima situazione da rivedere, ad oggi, è quella dei costi“.