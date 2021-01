La Juventus continua a tenere d’occhio un centrocampista in Serie A: ma occhio al possibile assalto del Liverpool

Continua ad essere oggetto del desiderio di molti il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Tra le pretendenti ci sono da tempo anche la Juventus e l’Inter, che seguono da tempo il talento serbo. Attenzione però all’inserimento del Liverpool.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, da Zidane a Inzaghi: il borsino degli allenatori se fallisce Pirlo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, UFFICIALE: Pochettino è il nuovo allenatore del PSG

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, una stellina per Pirlo | Chance dalla Spagna

Calciomercato Juventus ed Inter, Klopp lancia l’assalto a Milinkovic-Savic: 70 milioni per il serbo

Manca sempre meno all’apertura della sessione di calciomercato invernale, ma nel frattempo i club lavorano già alla prossima finestra estiva. Infatti secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Liverpool starebbe cercando rinforzi a centrocampo e mette nel mirino il calciatore della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo in questa stagione ha collezionato 16 presenze tra Serie A e Champions League, mettendo a segno 3 gol e 5 assist. Sul talento biancoceleste da tempo ci sono gli occhi della Juventus e dell’Inter, che continuano a seguire con attenzione la situazione. Ora però Jurgen Klopp sarebbe intenzionato ad inserirsi tra i piani delle due italiane, con la Lazio che valuterebbe il centrocampista serbo circa 70 milioni di euro. Dopo cinque anni in biancoceleste dunque Milinkovic-Savic potrebbe fare il grande salto di qualità in un top club europeo come il Liverpool. Dunque Juventus ed Inter che rischiano di veder sfumare un grande obiettivo seguito da tempo per mano dei ‘reds’.