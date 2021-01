La Juventus va a caccia di un centrocampista che innalzi il tasso tecnico del reparto. La chance giusta potrebbe arrivare dalla Spagna con il 24enne Carlos Soler

Ripartirà domani sera dall’Udinese il cammino in Serie A della Juventus che deve cancellare prontamente la brutta prestazione contro la Fiorentina che ha chiuso il 2020 della truppa di Pirlo. La squadra ancora non decolla e ha denotato non poche difficoltà soprattutto a centrocampo dove un rinforzo di qualità dalla finestra di mercato sarebbe sicuramente gradito al giovane tecnico italiano. Prima di tutto bisognerà sfoltire il reparto con l’addio prossimo di Khedira oltre ad una valutazione soprattutto su Aaron Ramsey. Il gallese non ha reso come da aspettative e qualora dovesse arrivare la giusta proposta, magari dalla Premier, potrebbe anche partire. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, non è più incedibile | Juventus pronta all’assalto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo in attacco | Che beffa all’Inter

Calciomercato Juventus, idea Soler per il centrocampo: il Valencia fatica

I bianconeri vanno quindi, tra gennaio e giugno, a caccia di un centrocampista di qualità. Dalla Spagna potrebbe arrivare un’occasione interessante con il 24enne Carlos Soler che sta vivendo una situazione paradossale a Valencia. La compagine iberica naviga in acque mosse nei bassifondi della classifica con una situazione deficitaria sia dal punto di vista tecnico che economico. Al contrario il centrocampista spagnolo sta mettendo in scena un’ottima stagione a livello personale con 6 reti e 5 assist tra Liga e coppa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo a sorpresa | Rischio flop!

Con eventuale uscita di Ramsey a gennaio potrebbe far comodo alla Juventus che deve innalzare il tasso qualitativo, ma può venir buono anche per giugno con una programmazione più a lungo termine. A favorire l’eventuale affare potrebbero esserci i rapporti tra le due società viste le diverse trattative più o meno riuscite degli ultimi anni: da Neto ai vari Rugani e De Sciglio poi andati verso altre destinazioni.