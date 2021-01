Antonio Conte avrebbe deciso di dire addio all’Inter dopo la vittoria dello scudetto: decisa già la sua destinazione

L’Inter è uscita dalla Champions League già nel mese di dicembre, vincendo solo una partita su sei. Una delusione per il club nerazzurro, che aspirava quantomeno al passaggio del turno, cosa che non è accaduta nemmeno la scorsa stagione. Antonio Conte, quindi, sta riversando tutte le risorse a sua disposizione sulla conquista dello scudetto. Una cosa che non accade dai tempi di José Mourinho. La sfida con Milan e Juventus è apertissima, in particolare coi cugini rossoneri dove nell’ultima settimana c’è stato un sorpasso e contro-sorpasso.

Inter, Conte via con lo scudetto

La sensazione è che l’avventura di Antonio Conte all’Inter finirà alla fine di questa stagione. La fiducia non è più quella di una volta e, soprattutto, dal club nerazzurro difficilmente investiranno negli anni scorsi. Una ‘chiusura dei rubinetti‘ decisiva nell’addio dell’allenatore. Tuttavia, Conte non ha intenzione di andar via da perdente. Sa che ha ancora mercato e ne avrebbe ancor di più nel caso di vittoria dello scudetto in questa stagione.

L’obiettivo personale di Conte, dunque, sembra essere quello di trionfare in Serie A e di lasciare, dunque, da vincitore. A quel punto, si profilerebbe il ritorno in Premier League, dove ha già vinto sulla panchina del Chelsea. Resta da capire se i piani dell’allenatore salentino si realizzeranno.