L’Inter di Conte fa registrare una battuta d’arresto in campionato. Pesa lo scarso impiego di alcuni top player con ingaggio elevatissimo

Dopo 8 vittorie consecutive arriva un pesante stop per l’Inter con la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nella gara contro i liguri, infatti, per i nerazzurri c’era la ghiotta opportunità di sorpassare il Milan – che ha poi perso contro la Juventus – e piazzarsi in solitaria al comando della classifica di Serie A. Così non è stato. L’opportunità sciupata resta, ma di fatto la vetta dista soltanto un punto e non c’è pertanto motivo di preoccuparsi per la tifoseria. Quello che può invece destare qualche perplessità è un altro enorme sciupo, ma dal punto di vista economico. Calciatori come Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov – fortemente richiesti da Antonio Conte in estate – non stanno facendo la differenza.

Inter, ingaggi eccessivi per i big in rosa

Si tratta, perlopiù, di calciatori arrivati a costo zero, o quasi. Il vero problema sta però nell’ingaggio percepito da ognuno di essi. I due cileni ex Barcellona, Sanchez e Vidal, percepiscono uno stipendio netto rispettivamente da 7 milioni e 6 milioni annuali. Anche il difensore serbo ex Roma e Manchester City percepisce una grossa cifra, da circa 3 milioni netti all’anno. Nessuno di loro è stato al momento decisivo in senso positivo, addirittura Kolarov è stato utilizzato in sole 7 occasioni complessive tra campionato e Champions League. Insomma, i tre big richiesti da Conte sono stati utilizzati poco e male dallo stesso allenatore, con la società costretta a pagare stipendi enormi per calciatori che non possono certo considerarsi ad oggi centrali nel progetto tattico del club.

Per l’Inter Vidal, Sanchez e Kolarov non sembrano dunque elementi imprescindibili, i cui costi però gravano sulle spalle della società nerazzurra.