Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter di Antonio Conte, non sta convincendo in questa stagione. L’estremo difensore sloveno, anche nel match di ieri in casa della Roma di Paulo Fonseca, è stato bersagliato dalle critiche dei tifosi della Beneamata. Al suo posto, occhio ad un portiere proveniente dalla Ligue 1

Samir Handanovic non sta vivendo un gran momento con la maglia dell’Inter. Il portiere sloveno, arrivato nell’estate di calciomercato del 2012 per prendere il posto dell’uscente Julio Cesar, è forse nel peggior periodo da quando veste la maglia della Beneamata. Anche nella sfida di ieri pareggiata dai suoi contro la Roma di Paulo Fonseca, l’esperto estremo difensore nerazzurro non ha convinto e, la società meneghina, in vista dell’estate, potrebbe pensare ad un nome nuovo per rimpiazzarlo.

Stiamo parlando di Mike Maignan, portiere del Lille di Galtier. Il classe 1995, già nel giro della nazionale guidata da Didier Deschamps, è uno dei profili più interessanti del calcio del Vecchio Continente.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinnovo o cessione | A febbraio nuovo tentativo

Calciomercato Inter, spunta Maignan | I dettagli dell’affare

Maignan è un classe 1995 e veste la maglia del Lille dal 2015. In questa stagione, in 19 presenze in Ligue 1, il portiere francese ha incassato appena 14 reti collezionando ben 9 clean sheet. Vista la giovane età, soprattutto per un estremo difensore, il suo valore si aggira sui 20 milioni di euro, ma c’è una condizione che potrebbe favorire l’Inter.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il PSG insiste | È il primo obiettivo

Maignan è infatti in scadenza di contratto nel 2022 ed i nerazzurri potrebbero forzare il prezzo con il Lille magari nella prossima estate. Attenzione però alla concorrenza del PSG, ora di Mauricio Pochettino, che potrebbe puntare sul classe 1995 per difendere la porta del club parigino.