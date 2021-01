Il Milan non potrà contare sull’attaccante nelle prossime settimane sul calciomercato. Il bomber, infatti, è tornato in Bundesliga: ora c’è anche il comunicato ufficiale

Era nell’aria ormai da giorni e ora la conclusione dell’affare è ormai ufficiale. Luka Jovic torna in Bundesliga, all’Eintracht Francoforte, lì dove ha dato una svolta alla sua carriera. Completato il passaggio dal Real Madrid: ecco il comunicato ufficiale: “L’Eintracht Francoforte potrà contare sulle prestazioni di Luka Jovic fino alla fine di questa stagione. L’attaccante, che ha giocato con il club tedesco tra il 2017 e il 2019, torna in prestito dal Real Madrid. Il contratto durerà fino alla fine della stagione. Jovic vestirà la maglia numero nove a Francoforte”.

Calciomercato Milan, Jovic torna all’Eintracht: niente Serie A

Luka Jovic è assolutamente esploso con la maglia dell’Eintracht nelle scorse stagioni. Poi l’approdo al Real Madrid che, però, non è andato proprio secondo le attese. Lo spazio agli ordini di Zinedine Zidane è stato veramente poco e ora l’opportunità in prestito per dimostrare nuovamente il suo valore. Il calciatore è stato accostato in diverse occasioni alla Serie A negli scorsi mesi e in particolare al Milan: ora la nuova avventura in Bundesliga.