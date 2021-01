Il Milan mette a segno un importante colpo per il centrocampo di Pioli: accordo per il centrocampista, pronto a vestirsi di rossonero nei prossimi giorni

Il Milan, in attesa di scendere in campo contro il Cagliari, ha praticamente chiuso per il rinforzo richiesto da mister Pioli per rimpolpare la mediana rossonera nel calciomercato invernale. Accordo raggiunto: ecco le ultime sul passaggio di Soualiho Meite dal Torino al Milan.

Calciomercato Milan, affare fatto per Meite: i dettagli

Il Milan e Meite sono vicinissimi. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Torino e Milan avrebbero già raggiunto l’accordo economico per l’approdo del francese di origini ivoriane a Milanello. Meite vestirà la maglia del Milan sulla base di un prestito.

Diritto di riscatto a 7 milioni con bonus. Un’operazione portata avanti nei giorni scorsi e che nelle prossime ore potrebbe vedere l’approdo a Milano del roccioso centrocampista per visite mediche e conseguente firma sul contratto con la società di via Aldo Rossi.

In questa prima parte di stagione con la squadra di Meite, il francese di origini ivoriane si è dimostrato una pedina indispensabile per il Torino con 16 presenze, 1 rete ed 1 assist all’attivo.