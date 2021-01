Il Milan studia possibili occasioni per gennaio in sede di calciomercato. Possibile doppio colpo dal Torino

Il Milan ha chiuso oltre le aspettative il 2020 con il primo posto in classifica in Serie A a quota 34 punti, davanti ai cugini rivali dell’Inter. Ora, però, è tempo di pensare al calciomercato, con la sessione invernale che prenderà il via il 4. La società cerca possibili occasioni per rinforzare la rosa e proseguire l’ottimo percorso svolto fino ad ora. Due opportunità potrebbero arrivare dal Torino.

Calciomercato Milan, doppio colpo Meite-Nkoulou: il Torino chiede Krunic

Il Milan non perde di vista il calciomercato per trovare possibili occasioni. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i rossoneri starebbero guardando nella massima serie per rinforzare la propria rosa a gennaio. Due i nomi: si tratta di Soualiho Meite e Nicolas Nkoulou, rispettivamente centrocampista e difensore in forza al Torino.

Il camerunese ed il francese potrebbero lasciare il club piemontese già nella prossima sessione di trasferimenti, anche visto il percorso totalmente negativo dei granata fino a questo momento (ultimi in classifica a quota 8 punti). Possibile che il ‘Toro’ chieda come parziale contropartita Rade Krunic, trequartista ex Empoli che il Milan, però, non vorrebbe cedere adesso.

È possibile ci siano degli incontri a breve tra le dirigenze per studiare la fattibilità dell’operazione. I due giocatori potrebbero, sicuramente, essere acquisti rilevanti per il club milanese. Si attendono eventuali novità a breve, con il mercato di gennaio che sta per partire.

