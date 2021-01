Calciomercato Juventus, addio Kulusevski | Intreccio con Sterling

Il Manchester City potrebbe dire addio a Sterling e Guardiola per sostituirlo avrebbe messo gli occhi su Kulusevski della Juventus

Pep Guardiola potrebbe avviare una sorta di rivoluzione in attacco per il Manchester City. Aguero sembra in procinto di andar via visto il contratto in scadenza tra sei mesi, e potrebbe non essere l’unico. Anche Raheem Sterling potrebbe lasciare i Cityzens. Lo riferisce il portale spagnolo ‘Diariogol.com‘, secondo il quale c’è forte il Real Madrid sul giocatore. Sull’inglese hanno manifestato apprezzamenti anche altri club della Premier e il PSG. In caso di addio di Sterling, il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Juventus.

Juventus, Guardiola su Kulusevski se parte Sterling

L’addio di Sterling potrebbe aprire le porte a un nuovo acquisto in casa Manchester City. Pep Guardiola è attento a tutto ciò che succede nel calcio europeo e il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Juventus. Si tratta di Dejan Kulusevski, acquistato l’anno scorso dall’Atalanta, mentre era in prestito al Parma.

Lo svedese si è affermato come uno dei migliori esterni offensivi della Serie A e Paratici non ha intenzione di lasciarlo partire così facilmente. La richiesta della Juve si aggira sui 58 milioni di euro. Da valutare l’intreccio con Sterling e quali saranno le intenzioni del giocatore inglese.