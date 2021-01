La Juventus monitora costantemente le prestazioni dei possibili colpi di mercato: doppio colpo in casa Lazio

La Juventus vuole continuare a sorprendere tutti con colpi funzionali al progetto tecnico di Andrea Pirlo alla sua prima esperienza da allenatore. Dopo un inizio stagionale vissuto tra alti e bassi, il tecnico bresciano ha trovato la quadratura del cerchio con un’idea ben precisa. Ora il club bianconero potrebbe accontentarlo anche in vista della prossima stagione pensando ad innesti di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Lazio

L’idea suggestiva sarebbe quella di arrivare al doppio colpo in casa Lazio con Correa e Lazzari nel mirino da tempo in caso di addio di Dybala. Con i circa 70 milioni di euro provenienti dalla cessione dell’attaccante argentino, la dirigenza bianconera si presenterebbe da Lotito per acquistare i due talentuosi calciatori biancocelesti.

Al momento non ci sarebbero operazioni concrete, ma soltanto suggestione in vista della prossima stagione dopo anche la prestazione da urlo dell’ex Spal nel derby contro la Roma. La Juventus continuerà a lavorare per rinforzare la rosa bianconera per essere protagonista anche in Europa nei prossimi anni.

