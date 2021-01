Tare può essere il post-Paratici alla Juventus, ma il direttore sportivo non porterebbe con sé Inzaghi, pronto al rinnovo

Nonostante la vittoria nel derby, che ha regalato entusiasmo a una squadra che è arrivata a tre vittorie consecutive, la separazione tra Tare e Lotito non rappresenta uno scenario impossibile. Il dirigente della Lazio è ai ferri corti con il presidente, soprattutto per alcune scelte di mercato che non hanno visto i due procedere sullo stesso binario. Per questo motivo si ipotizza sempre di più un suo addio a fine stagione, anche per misurarsi con un ambiente diverso da quello che conosce da sempre.

Calciomercato Juventus, deciso il post Paratici

La principale indiziata per il futuro di Tare è sicuramente la Juventus, con Paratici sempre sulla graticola. Dopo un’estate turbolenta, il dirigente bianconero potrebbe decidere di separarsi dalla Vecchia Signora, inseguendo altri obiettivi. In dote Tare avrebbe potuto portare con sé anche Simone Inzaghi, ma l’operazione non potrebbe essere così scontata.

L’attuale tecnico della Lazio sta per rinnovare il proprio contratto e legarsi in maniera ancora più salda alla capitale. Questo farebbe saltare i possibili piani della Juventus, che già qualche anno fa aveva sondato il terreno come possibile successore di Allegri.