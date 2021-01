Calciomercato Milan, richiesta Chelsea per Tomori | Bennacer nel mirino

Il Milan è pronto a centrare il colpo in difesa, da sempre obiettivo principale di Paolo Maldini sul calciomercato. La pista potrebbe portare all’addio di Ismael Bennacer. Di seguito le ultime novità

Il Milan ha da mesi come primo obiettivo in questa sessione di calciomercato il rinforzo della difesa a disposizione di Stefano Pioli. Il primo nome sulla lista di Paolo Maldini, a questo punto, sembra essere quello di Fikayo Tomori dal Chelsea. I Blues, però, non mollano così facilmente al prestito richiesto dal club rossonero e sembrano pronti a imporre una nuova condizione alla società milanese.

Calciomercato Milan, Bennacer all’interno del colpo Tomori: chiesta prelazione

L’eventuale arrivo di Tomori a Milano passa anche da un “sacrificio” da parte dei rossoneri. Il Chelsea, infatti, sembra aver messo gli occhi su Ismael Bennacer ed è pronto a chiedere una prelazione al club lombardo. In questo modo, in caso di cessione, i Blues avrebbero la precedenza sul centrocampista ex Empoli che sta facendo benissimo a disposizione di Stefano Pioli. Vedremo se così si concretizzerà l’affare.