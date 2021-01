Calciomercato Juventus, Chiellini e non solo | Ecco chi può lasciare

La Juventus potrebbe dire addio a Giorgio Chiellini a fine stagione: il difensore italiano lascerebbe insieme ad altri due elementi

La sconfitta contro l’Inter di ieri sta facendo porre delle domande alla dirigenza della Juventus. Alcuni elementi non sono più all’altezza per continuare a competere ad altissimi livelli. Il ds Paratici già in estate aveva dato il via a una rivoluzione e a un ringiovanimento della rosa, anche per questo è stato ingaggiato Andrea Pirlo. Oltre ai vari Matuidi e Higuain, però, sono altri i giocatori che a giugno dovrebbero lasciare la Juve, visto che l’obiettivo è quello di tornare a vincere.

Juventus, Chiellini e non solo: i prossimi addii

Uno dei calciatori che a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus è Giorgio Chiellini. Il difensore centrale da qualche mese a questa parte sta combattendo con diversi problemi fisici, ecco perché dopo l’Europeo potrebbe anche ritirarsi dal calcio giocato. Ma non solo: un altro che farebbe le valigie è Leonardo Bonucci. Il compagno di difesa di Chiellini sta andando in netta difficoltà quest’anno e i quasi 34 anni si fanno sentire.

Questione di stimoli, ma anche di doti tecniche e caratteristiche. Come quelle di Aaron Ramsey, che con la maglia della Juventus non è mai ritornato ai bei tempi della Premier League, quando con l’Arsenal s’imponeva come uno dei migliori del campionato. Insomma, per i bianconeri la rivoluzione potrebbe proseguire diventando ‘totale’.