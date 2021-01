L’Inter cerca una nuova soluzione per Eriksen e arriva una nuova opportunità dalla Premier League: Ancelotti ci prova

È stato un avvio di stagione particolare quello dell’Inter, che ha collezionato troppi alti e bassi in questi primi mesi e ha già perso di vista un obiettivo. La Champions League infatti è sfumata da ormai un mese così come l’Europa League, ma si può ancora tentare il tutto per tutto in Serie A e in Coppa Italia per salvare la stagione.

In campionato infatti la compagine allenata da Antonio Conte occupa la seconda posizione in classifica e dista attualmente tre punti dalla vetta occupata dal Milan. Bisogna avere un buon ruolino di marcia per restare agganciati ai rossoneri per poi tentare il sorpasso.

Calciomercato Inter, Eriksen via per Tosun: Ancelotti ci prova

La società intanto continua a lavorare per migliorare e studia le nuove mosse di calciomercato da attuare in futuro. C’è da risolvere anche la questione legata a Christian Eriksen, che sembra essere ormai fuori dal progetto e potrebbe salutare già a gennaio.

Su di lui potrebbe fiondarsi l’Everton per provare a riportarlo in Premier League. L’idea del club allenato da Carlo Ancelotti potrebbe essere quella di mettere sul piatto Cenk Tosun per effettuare uno scambio di prestiti fino a fine stagione, in modo da decidere con più calma in estate il da farsi.

L’Everton sta cercando un giocatore come Eriksen mentre l’Inter ha bisogno di una nuova punta, per questo lo scambio potrebbe accontentare entrambe le squadre.