Il Napoli deve affrontare un nuovo assalto alla sua difesa da parte del Liverpool: Klopp vuole subito il centrale

C’è bisogno di una svolta nel Napoli, dove in questa parte di stagione si fatica più del dovuto per arrivare a conquistare i tre punti. Anche la qualificazione in Coppa Italia è arrivata con grandi problemi contro l’Empoli, così ora si deve cambiare marcia. A mettere gli occhi tra le fila dei partenopei però è Jurgen Klopp, che vorrebbe portare subito un difensore al Liverpool.

Calciomercato Napoli, emergenza Liverpool in difesa: idea Maksimovic

Il calciomercato di Serie A aspetta ancora una svolta improvvisa, ma nel frattempo anche i club esteri mettono gli occhi sui talenti nel campionato italiano. In Premier League il Liverpool è in piena emergenza in difesa. Infatti oltre agli infortuni di Virgil Van Dijk e Joe Gomez, anche Matip sembrerebbe non essere al meglio in vista del big match contro il Manchester United.

Così per rinforzare subito il reparto difensivo, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, i ‘reds’ avrebbero messo gli occhi in casa Napoli, puntando a Nikola Maksimovic. Il difensore serbo in questa stagione ha giocato solamente quattro partite da titolare su sette presenze, ed ovviamente l’idea di poter trovare spazio in un grande club come il Liverpool non gli dispiacerebbe. Vedremo se sarà lui la scelta di Jurgen Klopp per la difesa.