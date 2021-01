Calciomercato Juventus, colpo Gomez | "Con lui squadra completa"

La Juventus potrebbe acquistare il Papu Gomez per volere di Andrea Pirlo: i bianconeri cercano un attaccante

La stagione fin qui disputata dalla Juventus sta facendo riflettere molto la dirigenza e Andrea Pirlo. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi, soprattutto in attacco, e sono diversi i profili valutati dal ds Paratici. Si cerca un centravanti in grado di sostituire Alvaro Morata, con l’allenatore che ha dovuto ricorrere spesso al tandem ‘leggero’ con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Tuttavia, come affermato dal giornalista Luca Momblano, le cose potrebbero cambiare.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Genoa, Sturaro-Verona: ecco come stanno le cose

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Alaba ancora possibile | “Non ha firmato”

Juventus, Pirlo vuole Gomez per completare l’attacco

Luca Momblano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Twitch di ‘Juventibus‘. Il giornalista si è soffermato soprattutto sul calciomercato della Juventus: “Lasagna è un attaccante alla portata, anche per l’ingaggio. Firmerei per averlo, è veloce e tatticamente non ci sarebbe alcuna cosa da modificare, ma occhio al Papu Gomez“. Proprio in merito al numero 10 dell’Atalanta, Momblano ha dichiarato: “Pirlo sarebbe disponibile a rinunciare a un quarto attaccante per avere Gomez. Si sentirebbe a posto così. Dal lato Bernardeschi non ho trovato riscontro“.

Insomma, a gennaio la Juventus potrebbe sì acquistare un centravanti, ma il sogno di Pirlo sembra quello di avere a disposizione Alejandro Gomez, in uscita dall’Atalanta. L’argentino non occupa di certo l’area di rigore, ma in queste ultime stagioni si è affermato come uno dei migliori nella Serie A sulla trequarti.