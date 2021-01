CMNEWS | Calciomercato Genoa, Sturaro-Verona: ecco come stanno le cose

Il calciomercato di gennaio impazza e sono tante le voci che circolano. Una di queste riguarda un possibile addio di Sturaro al Genoa: ecco come stanno le cose



Il Genoa, con l’avvento di Davide Ballardini, ha cambiato marcia. Ma senza Stefano Sturaro in campo. Il centrocampista, anche a causa di alcuni problemi fisici, non gioca dal 20 dicembre dello scorso anno, 55 minuti a Benevento nella sconfitta per 2-0 della squadra dell’allora allenatore Rolando Maran. Nonostante tutto, l’ex Juventus ha un estimatore che lo vorrebbe subito nella sua squadra: stiamo parlando del tecnico del Verona, Ivan Juric. La stima tra il calciatore e il 45enne trainer croato è massima, visti anche i trascorsi insieme in rossoblu. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercatonews.com, non c’è una trattativa in corso tra le società per discutere di un eventuale trasferimento di Sturaro al Verona. Come detto, i due si stimano, e non poco, ma allo stato attuale, non ci sono stati contatti concreti tra tutte le parti in causa. Chiaramente, questo non esclude che l’operazione possa concludersi, da qui al 1 febbraio 2021 alle ore 20. Ma, ad oggi, la situazione è quella che vi abbiamo descritto. Vi terremo aggiornati.

Alessio Lento