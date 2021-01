Il Milan è a caccia di talenti in vista della prossima estate di calciomercato. I rossoneri potrebbero puntare forte su Riccardo Sottil, ala tuttofare del Cagliari di Eusebio Di Francesco. Il giocatore, in prestito al club sardo, è di proprietà della Fiorentina di Rocco Commisso



Un’altra vittoria convincente da parte del Milan di Stefano Pioli che, nonostante le assenze, è riuscito a regolare il Cagliari di Eusebio Di Francesco. La squadra sarda, in difficoltà, ha messo in difficoltà i rossoneri in particolare nella ripresa con l’ingresso in campo di Riccardo Sottil, attaccante esterno di proprietà della Fiorentina di Rocco Commisso.

Il giocatore, già nel giro della Nazionale italiana under 21, in questa stagione ha segnato anche all’Inter di Antonio Conte e si sta confermando come una delle sorprese del campionato di Serie A.

Calciomercato Milan, idea Sottil | I dettagli dell’affare

Classe 1999, nativo di Torino, Riccardo Sottil in questa stagione ha disputato 18 presenze con la maglia del Cagliari di Eusebio Di Francesco mettendo a segno due reti e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. La Fiorentina, con la quale il figlio d’arte ha un contratto fino al 2024, valuta il giocatore circa 20 milioni di euro e difficilmente vorrà privarsi del suo cartellino in questo mercato di gennaio.

Discorso differente per la finestra estiva, nella quale il Milan, a caccia di giocatori giovani e di qualità, potrebbe puntare proprio su Sottil per trovare finalmente una certezza nel ruolo di ala destra.