Dalla rincorsa al primo posto in Serie A al calciomercato, in casa Inter tiene banco la questione riguardante il rinnovo di uno dei cardini della squadra di Conte. Si tratta di Nicolò Barella, il cui prolungamento sembrerebbe al momento più lontano: ecco lo scenario futuro, due big europee alla finestra per l’ex Cagliari.

Calciomercato Inter, rinnovo Barella: due big alla finestra

Il rinnovo di Barella, in scadenza nel giugno 2024, non è una priorità nell’immediato. La volontà dell’Inter resta, comunque, quella di blindare l’ex Cagliari, pilastro e pedina insostituibile nello scacchiere nerazzurro. L’attesa per il prolungamento del centrocampista classe ’97 può, però, riportare in auge due top club da tempo sulle tracce del 23enne sardo. Oltre all’interesse degli scorsi mesi da parte dell’Arsenal adesso alla finestra per Barella resterebbero Chelsea e Psg, con Lampard e Pochettino pronti a scommettere sul giocatore nerazzurro in caso di addio, che rimane comunque molto complesso vista l’incedibilità indiscutibile di Barella.

In questa stagione con la maglia nerazzurra, il giocatore ha siglato 1 rete e firmato ben 7 assist con 24 presenze complessive tra campionato e coppe.