Allenamento mattutino per il Napoli che prepara la sfida con la Juventus: buone notizie da Petagna e Mertens

Il Napoli continua la preparazione in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma domani sera alle 21. A Reggio Emilia verrà assegnato il primo trofeo della stagione, con gli azzurri che devono recuperare tutti gli effetti in attacco.

La squadra si è trovata a Castelvolturno con anche Petagna in gruppo. L’attaccante ha smaltito i problemi alla caviglia e si candida per una maglia da titolare, vista ancora l’assenza di Osimhen. Si è allenato invece a parte Maksimovic, che ha seguito per metà un percorso personalizzato e potrebbe non essere convocato. Positive anche le reazioni di Mertens, rientrato in campo nel fine settimana contro la Fiorentina per l’ultima mezz’ora di gioco: “Sto bene, vediamo domani come risponde la caviglia”, ha detto l’attaccante belga a ‘Rai Sport’.