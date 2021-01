Calciomercato Inter, Barcellona su Barella | Proposto lo scambio

L’Inter è stata trascinata da un grande Barella nella vittoria contro la Juventus. I nerazzurri, però, subiscono l’assalto al forte centrocampista sul calciomercato. Di seguito le ultime novità sul suo futuro

Nicolò Barella è una delle certezze dell’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista sta dimostrando tutto il suo valore in questa stagione, dimostrandosi uno dei perni assoluti della squadra. In particolare, il gioiello che rappresenta anche il futuro della Nazionale italiana, ha mostrato la sua centralità nel gioco nerazzurro, trascinando i suoi anche nella pesante vittoria contro la Juventus con gol e assist.

Calciomercato Inter, il Barcellona lancia l’assalto a Barella: la proposta

Secondo quanto riporta ‘el gol digital’, i blaugrana hanno notato le ottime prestazioni dell’ex Cagliari e sono pronti all’assalto per il calciatore. Le ristrettezze economiche legate al Covid-19 si fanno sentire, ma il club è disposto a un sacrificio pur di arrivare al talento. I contatti, secondo le voci spagnole, sarebbero già in corso in vista della prossima estate. Attenzione al profilo di Riqui Puig che potrebbe essere proposto dal Barcellona nell’operazione.