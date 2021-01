Juventus e Inter continuano a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: Raiola pensa al nuovo colpo, interesse delle big d’Italia

Saranno ancora settimane intense in casa Juventus e Inter con l’obiettivo delle due big d’Italia di arrivare a colpi sensazionali per rinforzare le rispettive rose. E così Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Udinese e dell’Albiceleste, resta nel mirino di bianconeri e nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo in stand-by | Top club alla finestra

Per non perderti le ultime dalla Serie B scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus e Inter, Raiola pensa a De Paul

Come svelato da Sky Sport anche il noto agente italo-olandese, Mino Raiola, sarebbe propenso a prendere la procura del forte giocatore sudamericano. Inoltre, Juventus e Inter potrebbero provare l’assalto o a gennaio o per giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Premier League

L’Udinese continua a sparare alto con una valutazione intorno ai 35 milioni di euro, ma il club bianconero vorrebbe anche pensare al suo acquisto subito vista la difficoltà a centrocampo della formazione guidata da Andra Pirlo. In estate, inoltre, è stato vicinissimo all’addio con Leeds de “El Loco” Bielsa molto interessato a lui, ma alla fine è rimasto ancora in Italia segnando gol decisivi.

Il suo futuro resta ancora in bilico con Raiola sempre al lavoro per guidarlo verso il meglio del calcio europeo. De Paul dovrà prendere una decisione definitiva per il salto definitivo della sua carriera.