Il Milan ufficializza il primo acquisto del calciomercato invernale con l’arrivo di Mario Mandzukic: c’è il comunicato della società

Primo colpo importante del Milan nel calciomercato invernale. Dopo essere tornati in solitaria in vetta alla Serie A grazie al successo per 0-2 in casa del Cagliari, i rossoneri danno il benvenuto a Mario Mandzukic. L’attaccante ex Juventus viene ufficializzato attraverso un comunicato sul sito del club che recita: “AC Milan comunica di acquisire il diritto delle prestazioni sportive di Mario Mandzukic. L’attaccante firma un contratto fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Un acquisto utile per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic e per aggiungere esperienza alla rosa di Stefano Pioli.

