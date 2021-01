Il Milan resta tra i club maggiormente attivi nell’attuale sessione di calciomercato. In tal senso, dopo Mandzukic, è in arrivo un altro rinforzo: acconto per il pilastro di Pioli

L’approdo di Mario Mandzukic non sarà l’unica operazione portata al termine dal duo Massara-Maldini nell’attuale sessione di calciomercato. Il Milan, attivissimo nelle entrate, ‘rischia’ di perdere un pilastro a giugno: Mino Raiola può preparare lo sgambetto al club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, colpo Tomori: il piano di Raiola

Il Milan sta provando a chiudere l’arrivo di Fikayo Tomori, in prestito, dal Chelsea. Un innesto importante per la difesa di mister Pioli ma che, in previsione futura, può rappresentare qualcosa di più. Il Chelsea sta parlando ormai da tempo con Raiola per Haaland che potrebbe riproporre un vecchio pallino dei londinesi, per giugno: Alessio Romagnoli.

Il rinnovo contrattuale del capitano rossonero è tutt’altro che vicino e l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2022 può costringere il Milan a pensare ad un eventuale cessione. Raiola proporrebbe al Chelsea l’ex romanista, considerando Tomori un acconto nell’eventuale acquisto proprio di Romagnoli.

Situazione dunque in divenire, Tomori in rossonero può avvicinare, in viste di giugno, Romagnoli al Chelsea: Mino Raiola in cabina di regia può mettere nei guai il Milan.