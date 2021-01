Il Real Madrid cerca un altro difensore oltre ad Alaba in caso di divorzio da Sergio Ramos. Il profilo di Bastoni dall’Inter intriga i ‘Blancos’

Un Derby d’Italia senza storia quello di domenica sera tra Inter e Juventus. I nerazzurri hanno dominato il match, trionfando nel duello di San Siro grazie alle reti firmate dall’ex Vidal e Barella. A spiccare è stata anche la prestazione di Alessandro Bastoni, mai in difficoltà contro il temibile duo Morata-Ronaldo e sempre più una garanzia nello scacchiere di Conte.

Inter, assalto Real per Bastoni: Militao nell’affare

Il classe ’99 è ormai uno dei ‘titolarissimi’ dell’ex Ct della Nazionale e le sue prestazioni non sono passate inosservate in giro per l’Europa. E’ datato infatti l’interesse dalla Premier League per l’ex Atalanta e Parma, con Chelsea e Manchester City che seguono con attenzione la crescita del giocatore. Ma l’Inter ha intenzione di blindarlo in nerazzurro e sono già partite le negoziazioni con l’entourage del difensore per rinnovare il contratto in scadenza attualmente nel 2023.

Occhio però anche ad un’eventuale offensiva per Bastoni da parte del Real Madrid, che oltre ad Alaba cerca un altro profilo per la retroguardia di Zidane – possibilmente giovane – per non farsi trovare impreparata in caso di rottura con Sergio Ramos. I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostra il recente affare Hakimi, con i ‘Blancos’ di Florentino Perez che potrebbero provare ad inserire nella trattativa il cartellino di Militao per abbassare la parte cash.

Bastoni sarebbe un obiettivo più alla portata a livello economico rispetto a de Ligt, sempre nei desideri del club campione di Spagna, ma complicato da strappare alla Juventus. Militao comunque non basterebbe per convincere eventualmente Marotta e la dirigenza dell’Inter, che per il loro gioiello non vorrebbero inserire contropartite valutandolo almeno 65 milioni di euro cash.