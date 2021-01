L’Inter lavora per il rinnovo di Lautaro Martinez: oggi incontro con l’entourage del calciatore

L’Inter continua a lavorare intensamente per la cessione di Christian Eriksen che potrebbe tornare in Premier League in questa finestra di gennaio. Come ribadito più volte dalla società quasi sicuramente non ci saranno operazioni in entrata ma il club è a lavoro anche sul fronte rinnovi.

Tra le priorità c’è anche il rinnovo di Lautaro Martinez, pupillo di Antonio Conte e perfetto partner di Romelu Lukaku con cui si trova a meraviglia. Quest’anno sta confermando quanto di buono visto la scorsa stagione: 10 gol e 5 assist tra campionato e coppa che sottolineano non solo le buone doti realizzative ma anche quelle di assist man al servizio dei compagni.

Calciomercato Inter, intesa di massima per il rinnovo di Lautaro Martinez

In estate Lautaro è stato corteggiato a lungo dal Barcellona ma l’Inter è riuscita a trattenerlo. Adesso il club vuole accelerare per il rinnovo, considerando che il suo contratto scadrà nel 2023. Lautaro ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo all’Inter e di non avere alcuna intenzione di andar via. Sono giorni decisivi per il prolungamento di contratto dell’argentino.

Oggi nel pomeriggio gli agenti del Toro si sono recati a Milano per incontrare il club nerazzurro, proprio per parlare del rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez. Dall’incontro si evince un’intesa di massima per il rinnovo fino al 2025, intesa che dovrà ancora essere formalizzata in quanto Suning ha sospeso le operazioni per via delle difficoltà societarie. L’idea è quella di un ingaggio di 5 milioni a stagione più bonus. Presto la trattativa potrebbe sbloccarsi.