In casa Milan si continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per la vetta della classifica in solitaria, a tre punti di vantaggio dall’Inter seconda. Nel frattempo però i rossoneri continuano a cercare rinforzi in difesa in questa sessione di calciomercato invernale. Infatti il fastidio accusato da Kjaer durante Cagliari-Milan ha fatto tornare l’allarme tra le fila milaniste e l’occasione per rinforzare la retroguardia potrebbe arrivare dal Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i catalani vorrebbero cedere Samuel Umtiti, difensore che a causa dei tanti problemi fisici ha collezionato solamente quattro presenze in stagione. Il francese al momento è valutato circa 10 milioni di euro, ma il Milan non è l’unica sulle sue tracce, poiché c’è anche l’interesse del Lione.

